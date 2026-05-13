Schwerer Fall von Kindes-Vernachlässigung in Tirol: Eltern festgenommen

Das Kind wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern aus dem Tiroler Oberland wurden zu Beginn der Woche festgenommen. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Innsbruck – Ein Fall von mutmaßlich schwerer Kindesvernachlässigung beschäftigt derzeit die Tiroler Behörden, wie am Mittwoch bekannt wurde. Ein siebenjähriges Mädchen wurde Ende April von seinen Eltern – offenbar aus dem Oberland – in einem lebensbedrohlichen und augenscheinlich verwahrlosten Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Eltern, die zu Beginn der Woche festgenommen wurden, wird nun wegen „des Verdachts auf Quälen oder Vernachlässigen einer wehrlosen Person“ ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Landeskriminalamt wenig später – wie es das Gesetz vorsieht – vom Krankenhaus über den Vorfall informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Behörden davon aus, dass die Eltern das Kind „über einen längeren Zeitraum“ grob vernachlässigt haben. Insbesondere sollen sie es unterlassen haben, das Mädchen rechtzeitig in ärztliche Versorgung zu bringen.

U-Haft beantragt

Da die beiden Elternteile für die Ermittler zunächst nicht erreichbar waren, ordnete die Staatsanwaltschaft Innsbruck deren Festnahme an. Vater und Mutter stellten sich schließlich am Montag bzw. Dienstag selbstständig bei der Polizei und wurden daraufhin festgenommen.