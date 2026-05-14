Begeisterte Fans
Tiroler im Song-Contest-Fieber: „Nehmen uns jedes Jahr den ganzen Mai Urlaub“
Die TirolerInnen Magdalena Posch, Vera Lochmann, Fabio Tauderer und Robert Wild eint ihre Leidenschaft für den Eurovision Song Contest. Bei der heurigen Ausgabe in Wien sind die vier natürlich live vor Ort.
© Clemens Markart
Der Eurovision Song Contest zieht Musikfans aus der halben Welt an. Bei seiner 70. Ausgabe in Wien sind heuer auch einige TirolerInnen live vor Ort. Fünf von ihnen haben der TT erzählt, was sie am schrillen Event so sehr fasziniert und warum manche auf eine Austragung in Innsbruck gehofft haben.