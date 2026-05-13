Hitlergruß und „Sieg Heil“-Rufe: Polizei sucht Personen aus der Zillertalbahn

Nach einem Vorfall im Umfeld des Gauder Festes wird eine Gruppe von Menschen der nationalsozialistischen Wiederbetätigung verdächtigt. Jetzt haben die Ermittler Fahndungsbilder veröffentlicht.

Zell am Ziller – Mehrere Menschen sollen in der Zillertalbahn wiederholt den Hitlergruß gezeigt und „Sieg, Sieg. Sieg. Heil. Heil. Heil“ gebrüllt haben. Das alles wurde heimlich gefilmt und unlängst veröffentlicht. Passiert ist der Vorfall offenbar am 1. Mai, im Umfeld des Gauder Festes.

Wie berichtet, hat die Polizei deshalb bereits Ermittlungen aufgenommen. Jetzt sucht die Exekutive auf Anordnung der Innsbrucker Staatsanwaltschaft mit zwei Fahndungsbildern nach Verdächtigen. Die Personen haben sich mutmaßlich der nationalsozialistischen Wiederbetätigung schuldig gemacht, wie es am Mittwoch in einer Aussendung heißt.

© Polizei Tirol

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