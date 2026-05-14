Hitlergruß und „Sieg Heil“-Rufe: Zwei Verdächtige ausgeforscht, einer wird noch gesucht

Nach einem Vorfall im Umfeld des Gauder Festes wird eine Gruppe von Menschen der nationalsozialistischen Wiederbetätigung verdächtigt. Zwei Personen konnten ausgeforscht werden, nach einem dritten Mann wird noch gesucht.

Zell am Ziller – Nachdem in der Zillertalbahn mehrere Personen am 1. Mai wiederholt den Hitlergruß gezeigt und „Sieg, Sieg. Sieg. Heil. Heil. Heil“ gebrüllt haben sollen, wurden nun zwei Verdächtige ausgeforscht.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wird nun nur noch nach einem dritten Mann gefahndet. Dieser halte sich nach bisherigen Erkenntnissen möglicherweise im Raum Ötztal auf, hieß es in der Aussendung. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, kurz LSE, bittet unter der Nummer 059133/708060 um zweckdienliche Hinweise. Diese werden auf Ersuchen auch vertraulich behandelt.

Wer kennt diesen Mann? Das LSE bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/708060. © Polizei

Wie berichtet, war der Vorfall, der offenbar im Umfeld des Gauder Festes passiert ist, heimlich gefilmt worden. Die Polizei nahm dann die Ermittlungen auf. Am Mittwoch wurden auf Anordnung der Innsbrucker Staatsanwaltschaft Fahndungsbilder veröffentlicht. Nun wird noch nach dem einen Verdächtigen gesucht. Die Personen haben sich mutmaßlich der nationalsozialistischen Wiederbetätigung schuldig gemacht, hieß es (TT.com)