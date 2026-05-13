Sci-Fi-Comics am Berg: Luzius Stemeseder stellt hoch über Innsbruck aus

Mit seinen eigenwilligen „Luzyahner“-Comics hat der junge Innsbrucker Luzius Stemeseder eine unverwechselbare und komplexe Science-Fiction-Welt geschaffen. Am 25. Mai stellt gibt er Einblick in sein Werk – und zwar am Hafelekar.

Innsbruck, Hall – Mit seinen Science-Fiction-Comics rund um die Protagonisten Loz Ellenard und Lux Efflart hat der junge Innsbrucker Comiczeichner Luzius Stemeseder seine eigene, ganz spezielle und stilistisch unverwechselbare SciFi-Welt geschaffen.

Am Pfingstmontag, den 25. Mai, gibt er Einblick in seine Werke und geplanten Projekte – zwar nicht im All, aber trotzdem ziemlich weit oben, bei der obersten Seilbahnstation der Nordkettenbahnen am Hafelekar.

Unter dem Motto „Bild und Text am Berg“ zeigt Stemeseder von 15 bis 18 Uhr Bilder, Comics und Skizzen. Zu sehen sind alle bisher veröffentlichten Comichefte, neue Poster zum „Luzyahner“-Kosmos, aber auch Entwürfe und nicht verwendetes Material.

Einblick in fremde Welten

Die Vernissage findet im Stiegenhaus gleich neben dem Seminarraum im ersten Stock statt, wo Stemeseder außerdem einen Vortrag halten wird – zur Entstehungsgeschichte der Werke sowie den Bedeutungen hinter den Motiven.

Luzius Stemeseder führt in Innsbruck und Hall näher in den Kosmos der „Luzyahner“-Comics ein. © Stemeseder

Wer noch mehr über die Welt der „Luzyahner“ erfahren will – über ferne Galaxien, fremde Völker, gefahrvolle Missionen, Spezialkommandos und Verbrechersyndikate –, hat am Samstag, den 30. Mai, Gelegenheit dazu: Da bittet Luzius Stemeseder zu einer kleinen Comicpräsentation in die „Captain‘s Bar“ in der Haller Rosengasse.

Dort möchte er nach eigenen Angaben auch die verschiedenen Charaktere und ihre Völker näher beleuchten – „Wirtschaft, Politik, Kultur und Überzeugungen sowie die Geisteswelt einzelner Figuren“. Die Palette reicht von den ehrenvollen Skoräntyanern über die traditionalistischen Niesixyaner bis zu den machthungrigen Alratern. Splittergruppen wie die Wissenschaftergilde verfolgen ihre ganz eigenen Ziele …

Aktuell richtet Stemeseder übrigens auch einen Zeichenkurs für Jugendliche und Erwachsene an der Volkshochschule in Innsbruck aus.