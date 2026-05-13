Tyrolit-Vorstandschef Friess geht überraschend, Dollinger übernimmt interimistisch

Man habe die „gemeinsame Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen“, hieß es vom Tiroler Schleifmittelhersteller. Der Vertrag von Thomas Friess wäre noch bis Ende des Jahres gelaufen.

Schwaz – Beim Schleifmittelhersteller Tyrolit mit Sitz in Schwaz gibt es eine Änderung an der Spitze: Der bisherige Vorstandschef Thomas Friess steht nach fünf Jahren nicht für eine Vertragsverlängerung zur Verfügung, hieß es am Mittwoch. Man habe die „gemeinsame Entscheidung getroffen, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen“, so das Unternehmen. Der Kontrakt von Friess wäre noch bis Ende des Jahres gelaufen.

Finanzvorstand Peter Dollinger übernimmt interimistisch. Dollinger sei seit über 30 Jahren im Unternehmen tätig und stehe „in besonderer Weise für Kontinuität und die Werte der Tyrolit Gruppe“, wurde betont. Gemeinsam mit Matthias Kuprian (Head of Metal Industries) und Andreas Sauerwein (Head of Construction Industries) werde er das Unternehmen operativ führen.

Suche nach neuem CEO

Der Aufsichtsrat werde indes noch in diesem Jahr einen „neuen, externen CEO auswählen“ – „mit dem Ziel, eine starke Führungspersönlichkeit mit industrieller Erfahrung und Verständnis für Familienunternehmen zu finden, welche die erfolgreiche Basis von Tyrolit weiter stärkt.“

Indes gab es auch Lob für Friess: Dieser habe das Unternehmen „erfolgreich aufgestellt und wesentliche Meilensteine erreicht“. Unter seiner Führung sei die internationale Marktpräsenz durch strategische Standortentwicklungen ausgebaut und die industrielle Basis durch Innovationen auf ein neues Niveau gehoben worden.