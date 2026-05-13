Immer genug Wasser: Solarpumpe rettet Amphibien-Oase bei Oberlienz

Bei Oberlienz schützt eine neue Solarpumpe Amphibienteiche vor dem Austrocknen. Seit 10. April versorgt die PV-betriebene Anlage die Laichgewässer mit Iselwasser. Der Verein Osttirol Natur reagiert damit auf die zunehmende Trockenheit, die den Lebensraum gefährdeter Amphibien bedrohte.

Oberlienz – Die Teiche wurden im Frühjahr 2021, im Rahmen eines Interreg-Projektes, am rechten Iselufer errichtet, mit dem Ziel, gefährdete Amphibien an der Isel zu fördern. Infolge von Fluss-Uferregulierungen kommt es in den Auwaldresten entlang der Isel kaum mehr zu Überschwemmungen, die zur Entstehung natürlicher Laichgewässer führen. Die künstlichen Tümpel sollten hier Abhilfe schaffen. Das berichtet Renate Hölzl, Obfrau des Vereins Osttirol Natur.

Viele Kaulquappen verendet

Zur Bewusstseinsbildung und um den langfristigen Erfolg des Projektes sicherzustellen, war in diesem Projekt auch ein Monitoring durch die Laborklassen des Gymnasiums Lienz inbegriffen. In den letzten drei Beobachtungsjahren stellte sich heraus, dass infolge der zunehmenden Trockenheit die Teiche viel zu schnell austrockneten und der Großteil der Kaulquappen im Teich verendete.

© Verein Osttirol Natur

Daher entschloss sich der Vorstand von Osttirol Natur, eine PV-betriebene Wasserpumpe zu sponsern. Diese soll die gleiche Menge Wasser in die Teiche pumpen, wie durch die Verdunstung pro Tag verloren geht. Als Projektpartner konnten Martin und Daniel Kollnig, von der Firma sun.e-solution GmbH gewonnen werden, die das Gesamtkonzept ausgeklügelt, getestet und schließlich umgesetzt haben.

Mitte April fand, nach einem Jahr Pause, wieder ein Monitoring durch SchülerInnen des Gymnasiums statt, und die Freude beim Beobachten der Tiere und bei der Biotoppflege war enorm. Als Teichbesiedler konnten Grasfrösche, Bergmolche und Erdkröten identifiziert werden. Damit sich in den Teichen keine Fische ansiedeln, die Amphibienlaich und Kaulquappen fressen, wird die Anlage am Ende des Sommers wieder abgebaut, sodass sie Teiche nach der Laichzeit trockenfallen können.

© Verein Osttirol Natur