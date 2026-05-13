Spendenaufruf nach Unfall

Neuer Patscher Bürgermeister ist bereits mit Härtefall konfrontiert

Irene Rapp

Von Irene Rapp

Seit Dienstagabend hat Patsch einen neuen Bürgermeister. Nach dem Unfall eines Patschers mit dem Traktor wird nun ein Spendenkonto eingerichtet.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

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Hannah Purner

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+4350403 2158

Verena Langegger

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+4350403 2162

Alexandra Plank

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+4350403 2143