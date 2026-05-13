Der Löwe brüllt im T(h)urnsaal – Frühjahrskonzert der Musikkapelle Thurn

Die Musikkapelle Thurn lädt am Samstag, den 16. Mai 2026, zu ihrem Frühjahrskonzert in den T(h)urnsaal der Gemeinde. Unter der Leitung von Lisa Steiger verspricht der Abend eine musikalische Reise von traditioneller Blasmusik bis zu bekannten Melodien aus dem Disney-Klassiker „The Lion King“.

Thurn – Die Musikantinnen und Musikanten der Musikkapelle Thurn haben ein vielfältiges Programm einstudiert. Es reicht von traditionellen Blasmusikstücken bis zu populären Klängen. Besonders die bekannten Melodien aus „The Lion King“ werden das Publikum begeistern. Ein Solostück rundet das musikalische Angebot ab.

Heuer gab es eine besondere Zusammenarbeit mit der Volksschule Thurn. Ein Projekt brachte den Kindern die Welt der Musik näher. Dazu gehörte auch eine Filmvorführung von „Der König der Löwen“. Die Schüler nahmen an einem Zeichenwettbewerb teil. Einige der Kunstwerke werden beim Konzert präsentiert.

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