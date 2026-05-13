Enten auf Eis, Honig im Drink und allerlei bunte Cocktails: Sieben Bar-Tipps für Innsbruck

Wer abends gesellig beisammensitzen möchte, dem stellt sich folgende Frage: Wohin in Innsbruck? Wir haben uns auf die Suche gemacht und präsentieren unsere sieben Favoriten in der Landeshauptstadt. Von stilvollen Räumen und ausgefeilten Drinks bis zu günstigen Cocktails im gemütlichen Ambiente – unsere Bar-Highlights.

🦊 Der Versteckte: Fuchs & Hase beim Dom

Hinter der Altstadt mit Blick auf den Innsbrucker Dom versteckt sich der kleine, aber feine „Fuchs & Hase“, welcher architektonisch einiges hergibt: Sofort ins Auge sticht das alte Gewölbe, das der Bar seinen Charme verleiht. Mit einem durchdachten Lichtkonzept sind die Rundungen des alten Gebäudes perfekt in Szene gesetzt.