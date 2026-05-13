Zum Welttag des Cocktails

Enten auf Eis, Honig im Drink und allerlei bunte Cocktails: Sieben Bar-Tipps für Innsbruck

Bei unserem Barhopping durch Innsbruck haben wir allerlei Außergewöhnliches serviert bekommen – vom Rosmarinlolli bis zur Quietscheente.
© Buchacher, Brader
Julia BraderPhilipp Buchacher

Von Julia Brader, Philipp Buchacher

Wer abends gesellig beisammensitzen möchte, dem stellt sich folgende Frage: Wohin in Innsbruck? Wir haben uns auf die Suche gemacht und präsentieren unsere sieben Favoriten in der Landeshauptstadt. Von stilvollen Räumen und ausgefeilten Drinks bis zu günstigen Cocktails im gemütlichen Ambiente – unsere Bar-Highlights.

🦊 Der Versteckte: Fuchs & Hase beim Dom

Hinter der Altstadt mit Blick auf den Innsbrucker Dom versteckt sich der kleine, aber feine „Fuchs & Hase“, welcher architektonisch einiges hergibt: Sofort ins Auge sticht das alte Gewölbe, das der Bar seinen Charme verleiht. Mit einem durchdachten Lichtkonzept sind die Rundungen des alten Gebäudes perfekt in Szene gesetzt.

Die moderne Inneneinrichtung widerspricht dem alten Gemäuer keineswegs, sondern fügt sich nahtlos ins harmonische Gesamtbild ein. Hier wird auf lässige Gemütlichkeit gesetzt, den optischen Fokus bildet der Tresen am Ende des Raumes. Die Gläser und Karaffen im Hintergrund der Bar lassen schon vermuten, dass hier bei den Drinks auch gerne mal experimentiert wird.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143