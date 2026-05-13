Waldbrandgefahr in Tirol sinkt: Striktes Feuerverbot aufgehoben

Wegen hoher Walbrandgefahr haben die Tiroler Bezirkshauptmannschaften sowie die Stadt Innsbruck vor zwei Wochen ein striktes Verbot für offenes Feuer in und in der Nähe von Wäldern erlassen. Die Verordnung verbot jegliches Entzünden von Feuer und das Wegwerfen von glimmenden Zigaretten oder Zündhölzern. Es schloss auch sogenannte Zweckfeuer, wie das Verbrennen von Astmaterial auf Almflächen, mit ein.

Der Regen in den vergangenen Tagen hat der extremen Trockenheit ein Ende gesetzt, weitere Niederschläge folgen in der zweiten Wochenhälfte. Die Waldbrandgefahr sinkt dadurch tirolweit deutlich, teilte das Land am Mittwochabend in einer Aussendung mit. Die Verordnungen der Bezirkshauptmannschaften werden darum aufgehoben. Die Aufhebung der Verordnung der Stadt Innsbruck folge in den kommenden Tagen, heißt es. (TT.com)