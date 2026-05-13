Jugendlicher mit "Pistolen": Cobra-Einsatz in Feldkirch

Für einen Einsatz mehrerer Polizeistreifen und des Einsatzkommandos Cobra hat am Mittwoch ein 12-Jähriger in Feldkirch (Vorarlberg) gesorgt. Laut Exekutive hatte ein Passant um 16:15 Uhr gemeldet, dass ein Jugendlicher im Bereich der Schillerstraße mit einer Pistole in einen Linienbus gestiegen sei. Bei der daraufhin eingeleiteten Fahndung wurde der Bursch in der elterlichen Wohnung angetroffen. Er sei im Besitz von "zwei täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen" gewesen.