Acht Fälle von Hantavirus von Mensch zu Mensch übertragen

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" ist laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in acht Fällen eine Infektion mit dem von Mensch zu Mensch übertragbaren Andesstamm des Virus nachgewiesen worden. Bis Mittwoch seien "elf Fälle, darunter drei Todesfälle" gemeldet worden, erklärte die WHO am Mittwochabend. Von diesen elf Fällen seien acht im Labor als Infektionen mit dem Andesvirus bestätigt worden, zwei weitere gelten demnach als wahrscheinlich.

Ein weiterer Fall werde noch untersucht. An Bord der "Hondius" war es während einer Kreuzfahrt von Argentinien zu den Kapverden zu einem Hantavirus-Ausbruch gekommen. Drei Passagiere starben: ein niederländisches Ehepaar und eine Deutsche. Mehr als 120 Passagiere und Besatzungsmitglieder verließen am Sonntag und Montag das Kreuzfahrtschiff und traten von Teneriffa aus mit Sondermaschinen die Heimreise an.