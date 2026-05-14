Zweites ESC-Semifinale mit Cosmó außer Konkurrenz

Am Donnerstagabend wird es für 15 weitere Acts ernst, wenn in der Wiener Stadthalle das zweite Semifinale des 70. Song Contest ansteht. Auf zehn Nationen wartet ein Finalticket für den 16. Mai, wobei sich etwa der Däne Søren Torpegaard Lund als Mitfavorit auf den Gesamtsieg beste Chancen ausrechnen darf. Außer Konkurrenz tritt die rot-weiß-rote ESC-Hoffnung Cosmó mit ihrem "Tanzschein" an.

Neben Lund und seiner kühlen Electronummer "Før Vi Går Hjem" gibt es beispielsweise düstere Klänge von Alexandra Căpitănescu aus Rumänien, tanzbare Beats der zypriotischen Kandidatin Antigoni oder soliden Haushaltspop von Delta Goodrem aus Australien. Wie Cosmó ihren Beitrag vorstellen dürfen auch die als Teil der "Big Four" bereits fix qualifizierten Acts Monroe für Frankreich und Look Mum No Computer für Großbritannien. Die Entscheidung über die Nachfolge von JJ am ESC-Thron fällt schließlich Samstagabend.