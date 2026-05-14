ÖVP-"Überlegungen" zu Russland-U-Ausschuss

Zwar ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek noch voll im Gange, dennoch wird weiterhin über weitere Themen spekuliert. Recht fix scheint weiterhin eine von den Freiheitlichen angestrengte Untersuchung der Behördenarbeit während der Pandemie zu sein. Ein unter anderem von der ÖVP mehrmals angedeuteter U-Ausschuss zu den Moskau-Kontakten der FPÖ ist aber auch nicht vom Tisch. Dort will man auf APA-Nachfrage aber noch nichts Konkretes im Sinn haben.

Zuletzt hatte Nationalratspräsident Walter Rosenkranz im "Krone"-Interview diesbezüglich aufhorchen lassen. Er rechnet damit, dass die letzte Befragung zur Causa Pilnacek im Oktober stattfindet und der Endbericht im Dezember vorliegt. Im Herbst dürften dann mehrere weitere Ausschüsse vorbereitet werden: Einerseits jener seiner eigenen Partei zu Corona und angeblich ein weiterer, "von anderen Parteien geplanter", der sich mit den Russland-Kontakten in die österreichische Politik befassen soll.

Aus FPÖ-Kreisen hieß es gegenüber der APA, dass es sich lediglich um eine "Vermutung" des Nationalratspräsidenten handle. Konkretes will man dort noch nicht gehört haben. Der ÖVP-Fraktionsführer im Pilnacek-U-Ausschuss, Andreas Hanger, meinte dazu, dass es "immer Überlegungen" für parlamentarische Untersuchungsausschüsse gebe, im konkreten Fall aber keine finalen. Derzeit liefen nur "Gespräche" und "Überlegungen, die ganz am Anfang sind".