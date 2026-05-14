Überholmanöver in Lans ging schief: Autofahrer (86) stieß gegen Lkw, Pkw und Hausmauser

Lans – Großes Glück hatte ein 86-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in Lans. Der Österreicher überholte gegen 19.15 Uhr auf der Römerstraße einen vor ihm fahrenden Lkw – „trotz Gegenverkehrs vor einem Kreuzungsbereich“, wie die Polizei mitteilte.

Im Zuge des Überholvorgangs touchierte der Pkw seitlich den Lkw und prallte anschließend frontal gegen die linke Seite eines entgegenkommenden Pkw. Der 86-Jährige fuhr dann auf einen Radfahrer frontal zu, verriss das Lenkrad und prallte frontal gegen eine Hausmauer.