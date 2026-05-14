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1,5 Kilometer am Klinikgang trotz Krebsdiagnose: „Ich ließ es mir nicht nehmen“
Hansjörg Pardeller (l.) beim App-Run 2025 in Hatting. Heuer lief der 65-Jährige am Klinik-Gang. Manfred Kiechl (r.) war nach seinem Skiunfall wieder in den Laufschuhen.
© Christoph Pardeller
Zwei Sportler, zwei Schicksale, zwei Kampfansagen: Manni Kiechl (60) lief nach einem Skiunfall im Jänner samt inkomplettem Querschnitt ebenso beim Wings for Life Run mit wie Hansjörg Pardeller während der Leukämie-Chemo. Der 65-Jährige spulte am Klinik-Gang 1,5 km ab.