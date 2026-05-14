Liebesglück perfekt: Amira Aly erwartet ihr drittes Kind

„Ja, es stimmt, wir erwarten ein Baby und freuen uns riesig auf dieses neue Kapitel.“ Die Moderatorin Amira Aly wird zum dritten Mal Mama. Der Vater ist ihr Lebensgefährte Christian Düren (35).

„Die vergangenen Wochen waren für uns sehr besonders, aber auch herausfordernd, weil wir die Schwangerschaft erst einmal privat genießen wollten“, sagt die 33-Jährige der Bild-Zeitung. Sie habe sich bewusst etwas zurückgezogen, einige Jobs abgesagt und bei Terminen versucht, den Bauch zu verstecken, damit noch niemand etwas erfahre. „Umso schöner ist es jetzt, die Neuigkeit endlich teilen zu können. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt.“