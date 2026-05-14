Archäologische Stätte Aguntum

Übernahme geglückt: Wenn die alten Römer bei den Tiroler Landesmuseen einziehen

Ein Selfie zum Abschluss: Andreas Rudigier, Direktor der Tiroler Landesmuseen (l.) mit den Festgästen zur Eingliederung von Aguntum.
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Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

Aguntum ist Tirols einzige Römerstadt. Bisher wurde sie von einem Verein getragen, jetzt übernehmen die Tiroler Landesmuseen die wertvolle antike Stätte mit dem Museum. Direktor Andreas Rudigier kündigt eine Professionalisierung des Hauses an, Touristiker planen ein Römerland für Kinder.

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