Archäologische Stätte Aguntum
Übernahme geglückt: Wenn die alten Römer bei den Tiroler Landesmuseen einziehen
Ein Selfie zum Abschluss: Andreas Rudigier, Direktor der Tiroler Landesmuseen (l.) mit den Festgästen zur Eingliederung von Aguntum.
© Oblasser
Aguntum ist Tirols einzige Römerstadt. Bisher wurde sie von einem Verein getragen, jetzt übernehmen die Tiroler Landesmuseen die wertvolle antike Stätte mit dem Museum. Direktor Andreas Rudigier kündigt eine Professionalisierung des Hauses an, Touristiker planen ein Römerland für Kinder.