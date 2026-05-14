Gegen Baum geprallt
18-Jährige bei Unfall auf der Lechtalstraße schwer verletzt
Höfen – Eine 18-jährige Autofahrerin wurde Donnerstagfrüh bei einem Unfall auf der Lechtalstraße (B198) schwer verletzt. Die Österreicherin war gegen 4.40 Uhr von Höfen in Richtung Reutte unterwegs. „Vermutlich aufgrund von Übermüdung kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum“, teilte die Polizei mit.
Eine zufällig vorbeikommende 58-Jährige bemerkte die verletzte Frau am Straßenrand, brachte sie in das Krankenhaus Reutte und alarmierte die Polizei. Die 18-Jährige erlitt eine schwere Verletzung im Bereich des rechten Unterarms. (TT.com)