18-Jährige bei Unfall auf der Lechtalstraße schwer verletzt

Höfen – Eine 18-jährige Autofahrerin wurde Donnerstagfrüh bei einem Unfall auf der Lechtalstraße (B198) schwer verletzt. Die Österreicherin war gegen 4.40 Uhr von Höfen in Richtung Reutte unterwegs. „Vermutlich aufgrund von Übermüdung kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum“, teilte die Polizei mit.