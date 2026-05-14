Raub, schwere Körperverletzung, Diebstahl: Gesuchter Straftäter am Brenner gefasst

Seit drei Jahren wurde der 20-Jährige per Haftbefehl gesucht. Als Polizeibeamte seine Personalien überprüften, flog er auf und wurde festgenommen.

Brenner – Bei einer Kontrolle am Brenner ging am Dienstag ein gesuchter Straftäter der Polizei ins Netz. Wie stol.it berichtet, war der 20-Jährige den Beamten aufgefallen, weil er am Bahnhof auf dem Bahnsteig herumirrte. Der Mann kam aus Verona und wollte offenbar nach Deutschland reisen.

Der marokkanische Staatsbürger hatte aber keine gültigen Ausweispapiere bei sich. Er wurde zur Polizeiwache gebracht. Als die Beamten die Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rom vorlag. Er muss eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verbüßen – unter anderem wegen Raub, schwerer Körperverletzung und Diebstahl.