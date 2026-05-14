Österreichs Fußball trägt Trauer: Alfred Tatar verliert Kampf gegen Nervenkrankheit

Wien – Der frühere Fußballspieler, Trainer und Experte Alfred „Fredl“ Tatar ist im Alter von 62 Jahren verstorben. Das vermeldeten der Kurier, Sky sowie Tatars Ex-Club Vienna unter Berufung auf Tatars familiäres Umfeld sowie weitere Medien. Der Niederösterreicher hatte sich im August 2025 wegen einer schweren Krankheit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und deshalb auch seine Tätigkeit als Experte von Sky Sport Austria beendet.

Tatar hatte unter anderem für die Vienna während Zeiten von Mario Kempes, St. Pölten und den Wiener Sport-Club gespielt. Als Trainer werkte er in Ried, der Admira, bei der Vienna und in Mattersburg, zudem war er Co-Trainer bei Lok Moskau. Im Fernsehen erklärte Tatar zehn Jahre lang auf humorige Art Österreich den Fußball.