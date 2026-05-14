Kasfest, Austropop-Legende und Stuiben-Trail: Das ist am Wochenende los in Tirol

Während die einen am verlängerten Wochenende die Wadeln beim Erklimmen des Stuibenfalls oder beim Imster Radmarathon fordern, lauschen die anderen dem Comeback von Austropop-Legende Gert Steinbäcker und genießen regionale Kas-Schmankerl. Das Programm zu Christi Himmelfahrt in Tirol könnte kaum gegensätzlicher sein und bietet für jeden das passende Erlebnis.