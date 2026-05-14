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Kasfest, Austropop-Legende und Stuiben-Trail: Das ist am Wochenende los in Tirol
In Kössen dreht sich alles um den Käse, Gert Steinbäcker (eines der S in STS) bringt alte Klassiker auf die Bühne und im Ötztal müssen Hunderte Wasserfallstufen erklommen werden.
© TVB Kaiserwinkl, Christian Jungwirth , Ernst Lorenzi
Während die einen am verlängerten Wochenende die Wadeln beim Erklimmen des Stuibenfalls oder beim Imster Radmarathon fordern, lauschen die anderen dem Comeback von Austropop-Legende Gert Steinbäcker und genießen regionale Kas-Schmankerl. Das Programm zu Christi Himmelfahrt in Tirol könnte kaum gegensätzlicher sein und bietet für jeden das passende Erlebnis.