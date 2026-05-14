Nächster Neuzugang bei Van Deer: Hirscher schnappt sich Weltcup-Ass aus Tirol

Mit dem Esten Tormis Laine (25), der seit seinem elften Lebensjahr in Götzens lebt, wechselt ein weiter alpiner Ski-Weltcup-Läufer aus Tirol zu Van Deer.

Götzens - Estlands Ski-Überraschung Tormis Laine hat eine neue Ski-Heimat gefunden: Der 25-jährige Techniker, der das Schigymnasium Stams besuchte und seit seinem elften Lebensjahr in Götzens lebt, wechselt zur Skimarke Van Deer Red Bull Sports. „Ich kann es kaum erwarten, das neue Material auf unterschiedlichen Bedingungen zu testen“, freute sich Laine. Vor wenigen Tagen war der junge Tiroler Finn Neururer nach seinem Nationenwechsel zu Deutschland auf Van Deer umgestiegen.