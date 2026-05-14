Großevent steigt in Tennishalle
Kraftakt für die 45 Mitglieder: Tiroler Verein lädt zur Kegel-Weltmeisterschaft ein
Vor der bevorstehenden Kegel-WM in Stans kennt die Euphorie beim Veranstalter KV Schwaz (Obmann Werner Daberto, Thomas Kofler, Laura Kollenda, Maximilian Monthaler und Ernst Monthaler, v. l.) keine Grenzen.
© Rita Falk
Der KV Schwaz mit seinen knapp 45 Mitgliedern entschied sich für einen Kraftakt und organisiert die Kegel-WM, die ab 20. Mai erst zum zweiten Mal in Tirol steigt. Für das Club-Highlight wird die Stanser Tennishalle umgebaut.