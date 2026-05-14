Kunstikone VALIE EXPORT im Alter von 85 Jahren gestorben

Die weltbekannte Medien- und Performancekünstlerin, Filmemacherin und feministische Theoretikerin VALIE EXPORT ist am Donnerstag wenige Tage vor ihrem 86. Geburtstag in Wien gestorben. Das gab die VALIE EXPORT Stiftung gegenüber der APA bekannt. Geboren am 17. Mai 1940 in Linz als Waltraud Lehner wurde sie unter ihrem Künstlernamen die wohl bekannteste und einflussreichste lebende Künstlerin Österreichs und beeinflusste Generationen von Kunstschaffenden.

Wir trauern um eine herausragende Künstlerin, eine außergewöhnliche Persönlichkeit und um einen besonderen Menschen. VALIE EXPORT Stiftung

„Wir trauern um eine herausragende Künstlerin, eine außergewöhnliche Persönlichkeit und um einen besonderen Menschen“, hieß es am Nachmittag in einem Statement der Stiftung. „VALIE EXPORT zählt zu den wichtigsten Künstlerinnen der Nachkriegszeit. Sie gehört seit den späten 1960er-Jahren zu den einflussreichsten Stimmen der feministischen Avantgarde Europas. Ihr Schaffen umfasst Performance, Film, Fotografie, Expanded Cinema und Medienkunst. Im Mittelpunkt ihres Werkes steht die kritische Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung und Normierung des weiblichen Körpers. Dabei nimmt sie unerschrocken und kompromisslos intime, tabuisierte oder gesellschaftlich verdrängte Inhalte in den Blick.“

Zahlreiche Auszeichnungen