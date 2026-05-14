Blasmusik und Filmklassiker: Musikkapelle St. Johann im Walde lädt zum Pfingstkonzert

Am Pfingstsonntag, dem 24. Mai 2026, um 20 Uhr verwandelt die Musikkapelle St. Johann im Walde den Gemeindesaal Ainet in einen Schauplatz emotionaler Musik. Unter dem Motto „A Million Dreams“ wartet ein großer Konzertabend auf das Publikum.

Ainet – Das diesjährige Konzert steht unter dem Titel „A Million Dreams“. Dieser ist dem bekannten Stück aus dem Film „The Greatest Showman“ entlehnt. Für das emotionale Werk übernimmt Solistin Elisabeth Los den Gesangspart. Sie trat bereits mehrfach gemeinsam mit der Musikkapelle auf.

Dirigiert werden die 42 Musiker von Kapellmeister Luca Dallavia. Obmann Egon Klocker ist für die organisatorische Leitung verantwortlich. Das Programm verspricht eine Mischung aus traditioneller Blasmusik und Filmklassikern.

© MARTIN BUERGLER

So erklingen schwungvolle Melodien der Polka „Mnoschil“ von Thomas Gansch. Ebenfalls auf dem Programm steht das Konzertwerk „Lord Tullamore“ von Carl Wittrock. Dies überzeugt mit mitreißenden Klängen und dynamischen Passagen. Freunde der Filmmusik dürfen sich auf bekannte Stücke freuen. Dazu gehören Melodien aus „Der Zauberer von Oz“ und „Der Schuh des Manitu“. Sprecher Thomas Leiter begleitet den Abend mit passenden Worten.