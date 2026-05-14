Premiere vom 15. bis 17. Mai

Warum im Kufsteiner Stadtsaal drei Tage lang nur gespielt wird

Obmann Emanuel Stöllinger (links) und sein Stellvertreter David Haas vom Brettspielverein Kufstein freuen sich auf des Festival 2026.
© Brettspielverein Kufstein/Dominik Anker
Michael Mader

Von Michael Mader

Nach drei „Kennerspiel“-Wochenenden sowie zwei Tagen der offenen Tür im vergangenen Jahr will es der im Jahr 2022 gegründete Brettspielverein Kufstein wissen. Vom 15. bis 17. Mai findet im Stadtsaal, im Weinberger Haus und auf der Festung das Brettspielfestival statt.

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