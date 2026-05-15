Konflikt um Baulandsteuer
251 Hektar Bauland in Tirol mobilisiert, Gemeindeverband gegen verpflichtende Abgabe
In Tirol wird nach wie vor zu viel Bauland gehörtet, die Grundstückspreise schießen in die Höhe. Mit einer Baulandabgabe hofft die Landesregierung auf einen Mobilisierungseffekt für den Wohnungsmarkt.
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Das Gutachten liegt vor, der Entwurf nächste Woche. Hinter den Kulissen wird politisch zwischen ÖVP und SPÖ heftig über eine Baulandabgabe gerungen. Der bürokratische Aufwand für die Gemeinden dürfte jedenfalls enorm sein.