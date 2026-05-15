Betrunken und abgelenkt: 23-jähriger Lenker erfasste in Sölden zwei Fußgänger

Ein alkoholisierter und durch sein Autoradio abgelenkter Lenker hat in der Nacht auf Freitag in Sölden zwei Fußgänger erfasst. Ein 35-jähriger Mann wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Sölden – Ein 23-jähriger Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht in Sölden einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Fußgänger erfasst wurden. Der Österreicher gab selbst an, dass er durch die Bedienung des Radios abgelenkt war.

Aufgrund der Unachtsamkeit geriet er mit seinem Wagen auf der Gehördestraße über die Fahrbahnmitte und touchierte daraufhin zwei Fußgänger, einen 35-jährigen Mann und dessen 31-jährige Begleiterin aus Deutschland. Der Mann schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf, die dabei zu Bruch ging. Seine Begleiterin wurde vom linken Rückspiegel des Wagens getroffen.