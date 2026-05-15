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Jedes Jahr rote Zahlen: Messe Innsbruck „strukturell defizitär“, Gewinne „nicht realistisch“

Zuletzt besuchten jährlich etwa 500.000 Gäste die Veranstaltungen der Congressmesse Innsbruck. Die Frühjahrsmesse (Bild) und die Herbstmesse zählen dabei zu den Publikumsmagneten.
© Congress Messe Innsbruck
Max Strozzi

Von Max Strozzi

Die Congress Messe Innsbruck bilanziert jedes Jahr mit Verlusten. Sie sei „strukturdefizitär“, Gewinne seien „nicht realistisch“, ein „klassischer Jahresüberschuss“ sei „nicht primärer Maßstab“, sagen die Gesellschafter und verweisen auf andere Kennzahlen.

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