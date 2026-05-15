Die Folgen des Sparpakets

Ambulant statt in der Kuranstalt: Was die Dreierkoalition bei der Vorsorge plant

Medizinisches Reha-Training wie hier im Zentrum Münster soll bleiben. Die Bundesregierung will allerdings die mehrwöchigen Kuraufenthalte zur Gesundheitsvorsorge zurückdrängen.
© Michaela Seidl Photographie
Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Die Bundesregierung nimmt bei ihrem Sparpaket auch die Kuraufenthalte ins Visier. 2027 und 2028 sollen insgesamt 125 Millionen Euro gespart werden. Das Gesundheitsministerium wirbt mit individueller Vorsorge.