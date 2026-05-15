Die Folgen des Sparpakets
Ambulant statt in der Kuranstalt: Was die Dreierkoalition bei der Vorsorge plant
Medizinisches Reha-Training wie hier im Zentrum Münster soll bleiben. Die Bundesregierung will allerdings die mehrwöchigen Kuraufenthalte zur Gesundheitsvorsorge zurückdrängen.
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Die Bundesregierung nimmt bei ihrem Sparpaket auch die Kuraufenthalte ins Visier. 2027 und 2028 sollen insgesamt 125 Millionen Euro gespart werden. Das Gesundheitsministerium wirbt mit individueller Vorsorge.