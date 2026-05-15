Drei Person gerettet
Feuerwehr trotzte eisiger Nacht: Hüttenbrand im Zillertal sorgte für herausfordernden Einsatz
Die Anfahrt zur Hütte war für die Einsatzkräfte nur mit Schneeketten möglich.
© BFV Schwaz - Magdalena Sporer
Ein nächtlicher Hüttenbrand im Stilluptal stellte die Freiwillige Feuerwehr Mayrhofen in der Nacht auf Freitag vor einige Herausforderungen. Wegen des Wintereinbruchs und schneebedeckter Fahrbahnen mussten die Einsatzkräfte mit Schneeketten zur brennenden Hütte vordringen. Drei Gäste, die sich in der Hütte befanden, konnten sich in Sicherheit bringen.