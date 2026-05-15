Zuerst ruft für Österreichs Cracks die Pflicht, erst danach kommt die Kür

Zürich Mit der primären Zielsetzung Klassenerhalt startet das österreichische Eishockeynationalteam am Samstag in die A-WM in der Schweiz. Trotz vieler Ausfälle träumt man auch von der ein oder anderen Überraschung.

Dass ein guter Start die halbe Miete ist, muss man zum Auftakt der Eishockey-WM aus rot-weiß-roter Sicht doppelt unterstreichen. Denn mit Erfolgen gegen Großbritannien (Samstag) und Ungarn (Sonntag) könnte sich die ÖEHV-Auswahl in Gruppe A im Kampf um den Klassenerhalt gleich der größten Sorgen entledigen.

Roger Bader, der in seiner Schweizer Heimat seine insgesamt achte WM (nur eine war in der B-Klasse) als österreichischer Langzeit-Teamchef bestreitet, fasst die „rollende Zielsetzung“ in Worte: „Der Klassenerhalt ist immer noch das erste Ziel. Wenn wir das erreicht haben, hoffentlich möglichst früh, dann streben wir das nächste Ziel an.“

Genießt bei seiner siebten A-WM als ÖEHV-Teamchef Heimvorteil – Roger Bader. © gepa/Hackner

Die lange Ausfallsliste rund um die beiden NHL-Stars Marco Kasper und Marco Rossi sowie den Grazer Liga-MVP Lukas Haudum, die routinierten Raffl-Brüder, Schweiz-Legionär Benjamin Baumgartner oder Übersee-Legionär David Reinbacher geht durchaus unter die Haut. Bader unterstreicht aber seit Jahren immer wieder, dass die größte Stärke im Kollektiv liegt. Das muss auch im Mai 2026 so sein.

Dann darf man vielleicht auch wieder von ähnlichen Überraschungen wie in den Vorjahren träumen. 2025 zog das Team nach einem 6:1 gegen Lettland erstmals seit 31 Jahren wieder in ein WM-Viertelfinale ein. 2024 schlug die Bader-Truppe mit einem Tor des Tirolers Mario Huber, der an der Seite der Osttiroler Langzeit-Größe Clemens Unterweger mit von der Partie ist, die Finnen mit 3:2. Eine legendäre Aufholjagd gegen Kanada, in der man im letzten Drittel einen 1:6-Rückstand in ein 6:6 verwandelte und sich erst in der Verlängerung mit 6:7 geschlagen geben musste, ist vielen Eishockeyfans ebenfalls noch in bester Erinnerung.

„Wir wissen, dass die Erwartungshaltung gestiegen ist, aber wir wissen auch, wo wir herkommen“, lässt sich ein stets sachlicher Bader zu keinen Kampfansagen hinreißen. Der Anfang mit den zwei direkten Duellen um den Klassenerhalt wird prägen, das hoffentlich erfolgreiche Ende haftet dann. Und der erst 18-jährige Leon Kolarik, der in der kanadischen Juniorenliga (Peterborough Petes) agiert, kann sich auf der WM-Bühne für den NHL-Draft empfehlen.

Eishockey-WM 2026 Gruppe A (Zürich): USA (Weltranglisten-1.), Schweiz (2), Finnland (6), Deutschland (7), Lettland (10), Österreich (11), Ungarn (16), Großbritannien (17). Heute: Finnland – Deutschland (16.20), USA – Schweiz (20.20). Gruppe B (Fribourg): Kanada (3), Schweden (4), Tschechien (5), Dänemark (8), Slowakei (9), Norwegen (12), Slowenien (15), Italien (18). Heute: Kanada – Schweden (16.20), Tschechien – Dänemark (20.20). Spiele der Österreicher: Großbritannien (16.5., 12.20 Uhr), Ungarn (17.5., 16.20), Lettland (19.5., 16.20), Schweiz (20.5., 16.20), Deutschland (23.5., 20.20), Finnland (24.5., 20.20), USA (26.5., 16.20). Modus: Die besten vier Teams jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf. Die Gruppenletzten steigen in die Division 1A ab und werden durch die Aufsteiger Kasachstan und Ukraine ersetzt.