Offenes Ohr für alle
Alltagsheldin aus Fulpmes: Claudia Denifl begleitet die Kleinsten in Schule und Kindergarten
Seit mittlerweile neun Jahren ist Claudia Denifl in Fulpmes Lotsin und kümmert sich darum, dass die Kinder sicher in die Schule und in den Kindergarten kommen.
© Denifl
Es gibt Menschen, die einen Ort zu einem besseren machen. Eine von ihnen ist Claudia Denifl aus Fulpmes. Die 54-Jährige engagiert sich nicht nur als Schülerlotsin, sondern auch in der Gemeinde und ist FIS-Sprungrichterin. Dafür wurde sie bei der TT als Alltagsheldin nominiert.