Offenes Ohr für alle

Alltagsheldin aus Fulpmes: Claudia Denifl begleitet die Kleinsten in Schule und Kindergarten

Seit mittlerweile neun Jahren ist Claudia Denifl in Fulpmes Lotsin und kümmert sich darum, dass die Kinder sicher in die Schule und in den Kindergarten kommen.
© Denifl
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Es gibt Menschen, die einen Ort zu einem besseren machen. Eine von ihnen ist Claudia Denifl aus Fulpmes. Die 54-Jährige engagiert sich nicht nur als Schülerlotsin, sondern auch in der Gemeinde und ist FIS-Sprungrichterin. Dafür wurde sie bei der TT als Alltagsheldin nominiert.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143