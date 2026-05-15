Gartenbahn in Mieming

Schweiß, Nieten und ein bisschen Wahnsinn gehören für Minidampf-Enthusiasten dazu

An den Fahrtagen macht sich die Modellbau-Arbeit bezahlt.
© Minidampf-Tirol
Thomas Parth

Von Thomas Parth

Die Faszination für Dampflokomotiven wird von einer Gruppe Tiroler Fans in einem beeindruckenden Ausmaß gelebt. In Barwies befährt die „Minidampf-Tirol“ eine idyllische Gartenbahnstrecke unter Bäumen, über Brücken und durch einen Tunnel. „Von Anfang Mai fahren wir jedes zweite Wochenende“, bestätigt Minidampf-Obmann Hans Meixl. Bald soll sogar eine Zahnradbahn entstehen.

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035