Jazz trifft Emotion: Vibraphon und Stimme in der Kellerei im perfekten Einklang

Das Jazz-Duo Wolfgang Lackerschmid und Stefanie Schlesinger gastiert am Freitag, den 22. Mai, in Reutte. In der Kellerei präsentieren die beiden ihr Programm „Sharing Secrets“. Beginn ist um 20 Uhr.

Reutte – Wolfgang Lackerschmid ist Vibraphonist. Sein Spiel ist emotional und technisch versiert. Stefanie Schlesinger ist seine Duopartnerin. Sie gilt als ausdrucksstarke Sängerin.

Das Repertoire der beiden hat sich im Laufe vieler Jahre durch Konzerte und gemeinsame Projekte entwickelt. Nicht nur die Auswahl der Musik, sondern auch die Geschichten dahinter prägen ihre Auftritte. So stehen eigene Kompositionen, Songs aus dem „American Songbook“, Filmsongs oder jazzige Interpretationen klassischer Arien auf dem Programm.