Neue Regeln seit 1. Mai

Warum die Polizei im Bezirk Kufstein nun vor allem E-Scooter ins Visier nimmt

Johann Egger, Leiter des Verkehrsreferats beim Bezirkspolizeikommando Kufstein, Herbert Haberl, stellvertretender Bezirkshauptmann und Christoph Moser, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant (von links) mit dem Rollenprüfstand und dem Lärmpegelmessgerät.
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Michael Mader

Von Michael Mader

Im Bezirk Kufstein gab es im Vorjahr 493 Verkehrsunfälle mit Personenschaden und drei Tote. Unter den Unfallopfern sind österreichweit auffallend viele E-Scooter-Fahrer. Diese werden auch aufgrund der ab 1. Mai geltenden neuen Regeln heuer verstärkt kontrolliert.

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