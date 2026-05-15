Neue Regeln seit 1. Mai
Warum die Polizei im Bezirk Kufstein nun vor allem E-Scooter ins Visier nimmt
Johann Egger, Leiter des Verkehrsreferats beim Bezirkspolizeikommando Kufstein, Herbert Haberl, stellvertretender Bezirkshauptmann und Christoph Moser, stellvertretender Bezirkspolizeikommandant (von links) mit dem Rollenprüfstand und dem Lärmpegelmessgerät.
© Michael Mader
Im Bezirk Kufstein gab es im Vorjahr 493 Verkehrsunfälle mit Personenschaden und drei Tote. Unter den Unfallopfern sind österreichweit auffallend viele E-Scooter-Fahrer. Diese werden auch aufgrund der ab 1. Mai geltenden neuen Regeln heuer verstärkt kontrolliert.