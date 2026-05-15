Leserbriefe an die TT
Ist Künstliche Intelligenz Freund oder Feind? Das sagen die TT-LeserInnen
Die künstliche Intelligenz begleitet uns bei Spielen, in Arztpraxen, im Smart Home oder beim Übersetzen von Sprachen. Über ihre Zukunft wird intensiv diskutiert.
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Künstliche Intelligenz ist Teil unseres Alltags. Täglich kommen neue KI-Werkzeuge auf den Markt. Die einen freuen sich über viele unsichtbare Hilfsleistungen, die anderen fürchten um Arbeitsplätze. Was sagen TT-Leserinnen und Leser dazu?