Leserbriefe an die TT

Ist Künstliche Intelligenz Freund oder Feind? Das sagen die TT-LeserInnen

Die künstliche Intelligenz begleitet uns bei Spielen, in Arztpraxen, im Smart Home oder beim Übersetzen von Sprachen. Über ihre Zukunft wird intensiv diskutiert.
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Künstliche Intelligenz ist Teil unseres Alltags. Täglich kommen neue KI-Werkzeuge auf den Markt. Die einen freuen sich über viele unsichtbare Hilfsleistungen, die anderen fürchten um Arbeitsplätze. Was sagen TT-Leserinnen und Leser dazu?