Stimmen aus Tirol
Von Inzing bis Wattens: Diese TirolerInnen standen bereits beim Song Contest auf der Bühne
Fünfmal gingen beim Eurovision Song Contest bereits TirolerInnen an den Start, von Petra Frey (Mitte) über Thomas Elzenbaumer mit „Tie Break“ (rechts) bis Pia Maria (links).
© ORF
Beim Eurovision Song Contest denken die meisten an ABBA, Conchita oder Céline Dion. Dabei haben schon ein Fritzner oder eine Absamerin vor halb Europa gesungen. Ein Überblick über Tirols Beiträge am größten Liederwettbewerb der Welt.