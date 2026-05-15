Auffahrunfall bei Matrei

Transporter krachte auf der A13 gegen Lkw: Lenker hatte Glück im Unglück

Der Fahrer kletterte leicht verletzt aus dem schwer beschädigten Transporter.
© Rotes Kreuz IBK-Land

Ein Transporter ist am Freitag gegen 13.30 Uhr auf der Brennerautobahn (A13) bei Matrei auf einen Lkw aufgefahren. Der Lenker des Transporters hatte großes Glück, berichtet das Rote Kreuz. Er konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nur leicht verletzt.

Die Rettung versorgte den Mann und brachte ihn ins Krankenhaus Hall. Im Einsatz standen außerdem die Freiwillige Feuerwehr Matrei, die Polizei sowie die Asfinag. (TT.com)

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