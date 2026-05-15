Kein Schulbesuch
Siebenjährige wog so wenig wie Kleinkind: Jugendamt seit Jahren mit Familie befasst
Seit mehr als zwei Wochen befindet sich die siebenjährige Oberländerin in der Innsbrucker Klinik. Bei der Aufnahme Ende April war das Mädchen stark unterernährt und in einem lebensbedrohlichen Zustand.
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Das Schicksal eines stark unterernährten Mädchens aus dem Oberland lässt Fragen offen: Wie Recherchen ergaben, hat das Kind keine Schule besucht und war bereits Patientin an der Innsbrucker Klinik.