Teste dein Tirol-Wissen
Bist du ein echter Insider? Das ultimative Tirol-Pub-Quiz für zu Hause, Teil 1
Wir haben knifflige Fragen aus unserem Pub-Quiz für dich zusammengestellt – von kuriosen Fakten über die Piefke-Saga bis hin zu fast vergessenen Orten. Hier kannst du dein Wissen testen.
Pub Quiz – Vermischtes, Allgemeinwissen zu Tirol
Die Fragen stammen aus dem TT-Pub-Quiz
Frage 1 von 10:
Das markante Wappen welcher Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land zeigt eine Geige und das Gnadenbild aus der örtlichen Wallfahrtsbasilika?
TT-Pub-Quiz in Hall
Zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai hat die Tiroler Tageszeitung im Kulturlabor Stromboli in Hall ein Pub-Quiz organisiert. Ein voller Erfolg: Rund 50 TeilnehmerInnen knobelten bei kniffligen Tirol-Fragen um den Hauptgewinn.