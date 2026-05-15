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Unglaubliche Videoaufnahme
Mann wird von Sturmböe durch die Luft geschleudert und überlebt
Im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh sorgt ein Sturm für Chaos. Ein Arbeiter will sich an einem Dach festhalten. Doch dieses hält nicht stand und reißt.
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