14-Jähriger flüchtet in Lienz mit Moped vor Polizei: Sturz beendet Verfolgungsfahrt

Ein 14-jähriger Mopedlenker hat sich am Freitagnachmittag in Lienz eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Die Flucht endete mit einem Sturz auf einem Waldweg.

Eine Polizeistreife in Lienz bemerkte am Freitag gegen 15.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle ein Moped ohne Kennzeichen und Lichtmaske. Der Lenker mit einer weiteren Person am Sozius ignorierte trotz mehrfacher Aufforderung über den Lautsprecher des Streifenwagens die Anhaltezeichen der Polizei.

Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Straßen, wobei der Mopedlenker wiederholt aufgefordert wurde, anzuhalten. Durch riskante Fahrmanöver wurde jedoch versucht, der Kontrolle durch die Polizei zu entgehen. Auf einem Waldweg rutschte schließlich das Vorderrad des Mopeds weg und der 14-Jährige und sein Sozius kamen zu Sturz.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lenker keinen Führerschein besaß. Das Moped war ihm laut Polizei lediglich für eine Probefahrt überlassen worden.