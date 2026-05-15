Geld kassiert, Fassade blieb schmutzig: Polizei ermittelt gegen dubiose Reinigungsfirma

Ein Hausbesitzer im Bezirk Imst ist offenbar auf eine fragwürdige Fassadenreinigungsfirma hereingefallen. Trotz Bezahlung blieb die Fassade verschmutzt, die Firma ist laut Polizei nicht auffindbar.

Ein 52-jähriger Österreicher erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizeiinspektion Imst. Er gab an, dass bereits am 21. April 2026 ein Mitarbeiter einer Fassadenreinigungsfirma unangekündigt bei ihm erschienen sei und ihm die Reinigung seiner verschmutzten Hausfassade angeboten habe.

Für einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag führte der Arbeiter die Reinigung durch und wurde anschließend in bar bezahlt. Der Geschädigte erhielt dafür eine Rechnung.