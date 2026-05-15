tt.com Regionalliga Tirol
Oberperfuss baute Derby-Serie aus, IAC verlor und bangt um Spielmacher Yösavel
Noah Heis (blau) gewann mit Oberperfuss schon wieder gegen Lokalrivale Kematen (Matteo Peternell).
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Kematen musste sich am Freitag in der tt.com Regionalliga Tirol dem Lokalrivalen aus Oberperfuss zum vierten Mal in Serie geschlagen geben. Der IAC erlebte bei der 0:3-Pleite in Kundl mit einer frühen Roten Karte und der verletzungsbedingten Auswechslung eines Leistungsträgers einen gebrauchten Abend.