Oberperfuss baute Derby-Serie aus, IAC verlor und bangt um Spielmacher Yösavel

Kematen musste sich am Freitag in der tt.com Regionalliga Tirol dem Lokalrivalen aus Oberperfuss zum vierten Mal in Serie geschlagen geben. Der IAC erlebte bei der 0:3-Pleite in Kundl mit einer frühen Roten Karte und der verletzungsbedingten Auswechslung eines Leistungsträgers einen gebrauchten Abend.