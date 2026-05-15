Glänzende Tiroler Sportschützen holten bei EM in Osijek sieben der elf Medaillen

Elf österreichische Medaillen bei der Sportschützen-EM in Osijek – und Tirol holte sieben davon. Im Junioren-Bereich glänzte Patrick Entner von der SG Breitenbach mit dem Kleinkalibergewehr mit gleich drei Medaillen. Der Kälteanlagentechniker holte im Liegendbewerb Bronze im Einzel und Gold im Team. Im Dreistellungskampf reichte es ebenfalls zu Team-Bronze. „Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich im Liegend eine Medaille erreichen kann. Super happy bin ich auch, dass wir mit dem Team die Goldmedaille geholt haben“, erklärte der 21-jährige Entner.

Und es wäre ja nicht so, dass die Tiroler nicht schon im Vorfeld in der Allgemeinen Klasse abgeliefert hätten. Das Trio Olivia Hofmann, Jasmin Kitzbichler und Rebecca Köck holten mit dem Kleinkalibergewehr in der liegenden Disziplin Team-Silber. Dominic Einwaller krallte sich mit dem Großkalibergewehr im 300-Meter-Dreistellungskampf sogar die Goldmedaille im Team und Mannschaftssilber im Liegendbewerb. Bei zweiterer Disziplin war auch Andreas Thum maßgeblich beteiligt. Der Zillertaler holte mit Team-Silber im liegenden Kleinkaliber-Bewerb eine zweite Medaille. Der Kroatien-Trip hat sich für die Tiroler Sportschützen mehr als nur ausgezahlt.