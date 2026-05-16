Tierquälerei ist bei uns „Kavaliersdelikt“: Meistens gibt es für Täter nur Geldstrafe

Der jüngste Fall von Tierquälerei im Brixental, bei dem eine Katze zu Tode gefoltert wurde, macht betroffen. Viele Menschen haben nun die aktuelle Petition unterschrieben, in der strengere Strafen für TierquälerInnen in Österreich gefordert werden. Für die Tierschutzstiftung „Vier Pfoten“ hapert es hingegen am Vollzug, der Ländersache ist.