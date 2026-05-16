Nach Körperverletzung

15-Jähriger flüchtete in Innsbruck vor Festnahme und verletzte Polizistin

Innsbruck – Ein 15-Jähriger hat sich am Freitagabend in Innsbruck der Polizei widersetzt und dabei eine Beamtin verletzt. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Alarmiert wurde die Polizei gegen 21.30 Uhr wegen Körperverletzung. Der Jugendliche ergriff daraufhin die Flucht. Als ihn die BeamtInnen schließlich festnehmen wollten, leistete er so starken Widerstand, dass mehrere Personen ihn fixieren mussten.

Auch ein unbeteiligter Zeuge unterstüzte die BeamtInnen laut Bericht der Polizei bei der Festnahme. Er wird gebeten, sich bei der Polizei Saggen unter folgender Nummer zu melden: 059133/7589. (TT.com)

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Hannah Purner

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